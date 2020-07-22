Поражения, унижения и разгромы от Азербайджана по всем фронтам

История знает множество главнокомандующих, которые терпели разгромные поражения, позорно бежали с поля боя, потеряли все, что могли, а затем буквально ходили с протянутой рукой, умоляя о помощи.

Армянский премьер Никол Пашинян чем-то похож на таких неудачников - но в то же время, у него есть серьезное отличие от них всех. Он не просто патологический трус, не просто глуп - он натуральный кашкалдак, недостойный ничего, кроме постоянных унижений.



События последних нескольких дней показали всю подноготную Пашиняна. Пару лет назад, когда на волне неразберихи в Ереване Воваевич умудрился прорваться во власть, он пытался сыграть в демократа, в такого современного, либерального, чуть ли не идеального политика. Надеялся он, что никто не вспомнит ни его прошлое, ни его взляды, которые он усиленно пытался прятать. Еще будучи в оппозиции, Пашинян активно критиковал Россию и ОДКБ, но резко заткнулся, когда стал армянским премьером. Еще бы - пойти в открытую против Москвы и ее военного блока Пашинян не может: для него все закончится очень быстро и очень больно.



С переменным успехом, но маскироваться у него худо-бедно получалось - все изменилось в ходе боев на Товузском направлени. Тут раскрылась вся сущность армянского кашкалдака. Сначала Пашинян, несмотря на свои русофобские взгляды, политику и арест генсека ОДКБ, побежал к этой организации за помощью. Наивно полагал, что там видимо все забыли и поверят в белого-пушистого Воваевича.



Но Пашинян думает, что он очень хитер. Он параллельно исподтишка послал своего министра обороны Давида Тонояна в совершенно другом направлении ... в Брюссель, на переговоры в НАТО. Расчет Воваевича был на то, чтобы попытаться усидеть на двух стульях. Умолять и Россию, и НАТО спасти себя и свой недоделанный режим, авось кто-нибудь из них и согласится.

В попытках спасти свою шкуру Пашинян легко готов предать Россию - страну, которая фактически стала гарантом физического существования Армении. И Пашинян не просто готов предать Москву - он уже это сделал. Пашинян наивно полагал, что этот маневр останется незамеченным в Москве. И очень зря. ОДКБ ограничилась стандартной реакцией "с выражением озабоченности" - никакой поддержки непосредственно из Москвы Пашинян тоже не получил.



Аналогично и Запад - Армения там давно страна-изгой. Больше того, накануне Конгресс США и вовсе принял переломное решение, признав Армению государством-агрессором. Впервые в истории США парламент страны принял настолько жесткие антиармянские поправки.

Постоянные унижения с Востока и Запада, поражения на фронте и на крупнейших международных трибунах - вот и все, что получает Пашинян. И происходит это в первую очередь благодря политике Президента Ильхама Алиева, который неоднократно раскрывал всю суть армянского предательства и неблагодарности. Он дважды разгромил армянскую армию как Верховный главнокомандующий азербайджанской армии - и он же неоднократно громил Армению, ее президентов и премьер-министра на самых высоких международных трибунах. В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев раскрыл всю их сущность, раскрыл миру глаза на их истинные интересы, на смысл проводимой Арменией политики.



И ничего хорошего этот народ впереди не ждет. Так будет продолжаться до тех пор, пока даже армяне наконец не поймут, что агрессия, оккупация и пустые претензии - это путь, который ведет не к хорошей жизни и нормальному будущему, а к войне, разгромам и унижениям для них.

Э. Ибрагимов