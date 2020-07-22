События в Товузе вновь показали, что азербайджанское государство находится рядом с гражданином

В результате армянской провокации в направлении Товуза 12 июля был причинен ущерб имуществу жителей населенных пунктов, а также государственному и муниципальному имуществу, инфраструктуре. Государство, как всегда, приняло последовательные меры по ликвидации ущерба в результате армянской провокации в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы и оказанию государственной заботы семьям шехидов.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

Он сообщил, что Президент Азербайджана предоставил квартиры семьям погибших генерала Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева.

"По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой представители Фонда Гейдара Алиева посетили семьи шехидов и поинтересовались их проблемами. Было отмечено, что семьи военнослужащих, погибших в результате провокации в Товузском районе, будут охвачены заботой Фонда Гейдара Алиева.

Наряду с этим, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам. Во исполнение распоряжения немедленно была создана рабочая группа, которая уже принимает надлежащие меры. В короткий срок обеспечена оценка ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, и для ликвидации ущерба, причиненного в результате провокации противника, будут выделены средства.

Это придает людям, живущим на линии фронта, силу и решимость выстоять на своей земле, несмотря на провокации противника. Гражданин, живущий в прифронтовой зоне, знает, что если противная сторона причинит ущерб его имуществу, государство его поддержит. В последнее время мы часто становились очевидцами таких распоряжений, например, во время Апрельских сражений, когда произошло наводнение на Куре, после землетрясений. Как известно, Президент Ильхам Алиев после избрания сказал, что будет Президентом каждого гражданина. Если где-то имуществу гражданина причинен ущерб в результате ли армянской провокации или стихийного бедствия, глава государства немедленно оказывает ему поддержку. Разумеется, такие шаги государства укрепляют единство народа и власти, а это, в свою очередь, укрепляет нашу независимость, усиливает наше государство и поможет освободить от оккупации наши территории, провести там масштабные работы по реконструкции", - подытожил Азер Бадамов.