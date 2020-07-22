В Азербайджане утвержден Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "Об утверждении Национального плана действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, в целях обеспечения устойчивости мероприятий, осуществляемых в сфере борьбы с торговлей людьми, усовершенствования нормативно-правовой базы и институциональных механизмов, повышения эффективности взаимодействия государственных структур и обеспечения выполнения международных обязательств Азербайджана в этой сфере утверждается Национальный план действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы.
Кабинету министров поручено раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Министерству внутренних дел Азербайджана поручено координировать с соответствующими государственными структурами осуществление мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы.
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