Где все-таки родина у армян?

Где же все-таки Родина у армян, проживающих в России? То они заявляют, что их Родина - Россия, то - Армения, в зависимости от обстоятельств и личных интересов.

Надо хорошо понимать армянскую национальную философию, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что каждый армянин, независимо от места проживания, прежде всего заточен на интересы армянства. Поэтому их настоящая родина - это рассеянное по всему миру армянство, которое они хотят объединить, создав государство "великая Армения" на землях других народов. И этот процесс развивается: Карабах, Абхазия, завтра нацелены на территории опять же Азербайджана и Грузии (Самцхе-Джавахети), Турции ("Западная Армения", как они уже заносят на карты), далее Краснодар и т.д.

Но когда им надо показаться "русскими патриотами", они будут кричать, что Россия - их Родина. Особено те армяне, которые живут себе припеваючи на русские деньги, пользуются всеми благами российской страны, приобретают славу и влияние, помогая друг другу армянскими связями. Лицемерие - их основная суть, поскольку им важно сохранить "армянский дух", но и России подкинуть свою "патриотическую подачку". Яркий пример - одержимые армянским духом Симоньян, Канделаки и прочие, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Но вот заявила о себе в этом ракурсе и российская киноактриса, телеведущая и писательница, жена Народного артиста СССР, скрипача Владимира Спивакова Сати Спивакова. Ее настоящее имя Сатеник Зарэевна Саакянц.

Сати Саакянц (Спивакова) имеет достаточно приличный статус в обществе, всегда казалось, что имеет свою позицию. Но и она сломалась под натиском армянского лобби.

На днях армянские СМИ вышли с заголовками: "Господи, Храни Армению": Сати Спивакова поддержала Родину".

На своем профиле в Instagram она поддержала Армению.

"Я - не политик, я - армянка, я - мать. Все эти дни постоянно слежу за событиями у себя на Родине. Не могу остаться в стороне. Армения исторически часто становилась ареной опустошительных войн. И сегодня, когда происходит конфликт на границе Армении и Азербайджана, вновь гибнут люди. Самым могучим оружием нашего народа всегда был и будет армянский дух. А дух не победить. Хочется верить, что мы вместе сможем предотвратить войну. Господи, Храни Армению", - написала Спивакова.

Кстати, в январе этого года Сати Спивакова пыталась поддержать известного азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, которого армянские политтехнологи оболгали и подставили. И Сати это невольно публично признала, сказав в интервью, что его действительно оболгали и подставили. Однако Спивакова-Саакянц забыла, что армянство таких проколов не прощает и, прежде всего, своим армянам. Армянская аудитория ее настолько затерроризировала, что Сати вынуждена была кричать и доказывать, что она армянка до мозга костей и до потери пульса любит свою единственную родину - Армению.

Уроки не прошли даром, и вот теперь Сати тоже активно пропагандирует "армянский дух".

Кстати, что это за "армянский дух" такой, которым кичатся и угрожают армянки? Например, недавно с таким же обращением к своей Родине-Армении выступила Тина Канделаки. Хотя она родилась в Грузии, живет и процветает в России, а любит все равно Армению. "Дух армян не сломить. В Тине Канделаки забурлила армянская кровь" - с такими заголовками выходил российско-армянский Sputnik, которым руководит подружка Тины - Марарита Симоньян. В своем обращении новоявленный армянский борец Тина Канделаки представляется словно Муссолини в юбке.

Мы уже не не будем в очередной раз обсуждать весь послужной список служения армянству в биографии еще одной одержимой "армянским духом" в России - Маргариты Симоньян. Сколько дел она натворила в России против России может быть когда-нибудь и станет предметом широкого обсуждения. А пока она жонглирует "родинами", испытывая метания между российским креслом и армянским духом.

Армянская диаспора - это мировая организация, скрепленная по всему миру "армянским духом". Кстати, у Симоньян и Канделаки есть их американская соратница - порнозвезда Ким Кардашьян, тоже известный борец за интересы политического армянства.