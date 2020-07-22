Хикмет Гаджиев: Армения пытается создать в регионе новый очаг напряженности - Интервью телеканалу France 24 - ВИДЕО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью французскому телеканалу France 24.
Как сообщает в среду Day.Az, в своем интервью Хикмет Гаджиев сказал, что Армения совершила против Азербайджана военную агрессию, около 30 лет удерживает под оккупацией азербайджанские территории, и война, начатая Арменией против Азербайджана, все еще продолжается.
Помощник Президента Азербайджана отметил, что столкновения, произошедшие в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, являются не простым пограничным инцидентом, а составной частью продолжающейся агрессивной политики Армении против Азербайджана.
Хикмет Гаджиев сказал, что Армения пытается создать в регионе новый очаг напряженности.
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