https://news.day.az/politics/1255657.html Акция протеста азербайджанцев: парализована работа посольства Армении во Франции - ФОТО - ВИДЕО
Акция протеста азербайджанцев: парализована работа посольства Армении во Франции - ФОТО - ВИДЕО
22 июля азербайджанцы перед посольством Армении в Париже провели акцию протеста против вооруженных провокаций и атаки Армении на Товузском направлении азербайджанской госграницы, а также продолжающейся оккупации земель АР.
Как передает Day.Az, в акции приняли участие проживающие во французской столице соотечественники и представители местной общественности.
Акция началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и "Солдатского марша". Участники на азербайджанском и французском языках скандировали патриотические лозунги, осуждающие агрессию армян.
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