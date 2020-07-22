Акция протеста азербайджанцев: парализована работа посольства Армении во Франции

22 июля азербайджанцы перед посольством Армении в Париже провели акцию протеста против вооруженных провокаций и атаки Армении на Товузском направлении азербайджанской госграницы, а также продолжающейся оккупации земель АР.

Как передает Day.Az, в акции приняли участие проживающие во французской столице соотечественники и представители местной общественности.

Акция началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и "Солдатского марша". Участники на азербайджанском и французском языках скандировали патриотические лозунги, осуждающие агрессию армян.