По поручению Президента Ильхама Алиева пострадавшим в Лос-Анджелесе азербайджанцам окажут помощь

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе окажет медицинскую и юридическую помощь соотечественникам, пострадавшим в ходе акции 21 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе в Фейсбук.

В сообщении отмечается, что представители консульства предпринимают все меры для скорейшего выявления и задержания дашнакских преступников.

21 июля армяне, окружив здание Генконсульства Азербайджана, стали выкрикивать агрессивные и провокационные лозунги в адрес Азербайджана. Члены азербайджанской общины держали в руках плакаты, на которых было написано "Карабах - Азербайджан!", "Положить конец агрессии Армении!", "Справедливость к Ходжалы". Увидев это, радикально настроенные армяне применили силу и агрессию против наших соотечественников, при этом оскорбляя их. В результате нападения семь наших соотечественников, включая одну женщину, получили различные травмы. При столкновениях ранение в голову получил и полицейский, пытавшийся спасти нашу соотечественницу от армян. Четверо пострадавших азербайджанцев обратились в больницу.