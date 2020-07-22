Посол США в Азербайджане вызван в МИД

Начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала акцию протеста, организованную радикальными армянскими дашнаками перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, в ходе которой озвучивались агрессивные и провокационные лозунги.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, в комментарии сказано, что 21 июля этого года радикальные армянские дашнаки, живущие в Лос-Анджелесе, провели перед зданием генерального консульства Азербайджана в США акцию протеста, в ходе которой звучали агрессивные и провокационные лозунги.

"В ответ на акцию армянских радикальных сил члены Азербайджанской общины в Калифорнии вышли к значительно превосходящим их в численности армянским провокаторам и озвучили лозунги, разоблачающие агрессию и политику этнической чистки Армении против Азербайджана.

Радикально настроенные армянские дашнаки проявили насилие и агрессию против мирных азербайджанских демонстрантов, при этом даже ответственной за обеспечение безопасности полиции Лос-Анджелеса не удалось предотвратить их вандализм. Армянские радикалы, напав на азербайджанских демонстрантов, нанесли телесные повреждения различной степени тяжести семи азербайджанцам, в том числе одной женщине.

С сожалением хотим отметить, что в настоящее время в различных уголках мира, в том числе в США и ряде стран Европы наблюдаются попытки проявления насилия и вандализма радикальными армянскими силами против мирных азербайджанских демонстрантов. Такие деяния провокационного характера, которые противоречат фундаментальным ценностям, в том числе праву на свободное самовыражение и в целом не влезают ни в какие рамки цивилизованного поведения, являются наглядным образцом агрессивной политики Армении и ее руководства, осуществляемым радикально настроенными армянскими силами.

За насилие и зверство, проявленное армянскими радикальными элементами против мирных азербайджанских демонстрантов в Лос-Анджелесе, а также в странах Европы, в том числе 22 июля в Брюсселе, армянские преступники должны быть привлечены к правовой ответственности, в то же время правоохранительные органы соответствующих стран должны нести ответственность за обеспечение безопасности проживающих в них азербайджанских общин.

Хотим отметить, что в связи с варварскими деяниями, совершенными армянскими радикалами в городе Лос-Анджелес, посол США в нашей стране вызван в МИД", - говорится в сообщении.