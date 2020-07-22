Генеральный секретарь ООН позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
22 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в первую очередь высказал беспокойство в связи с военными столкновениями, произошедшими на армяно-азербайджанской границе и выразил сожаление в связи с человеческими жертвами. Генеральный секретарь ООН также отметил, что статус-кво на переговорах, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, не может продолжаться вечно, он призвал положить конец военным действиям и продолжить переговоры.
Президент Ильхам Алиев выразил генеральному секретарю ООН признательность за телефонный звонок и личное внимание к произошедшим на границе событиям. Глава государства сообщил, что армянская сторона подвергла обстрелу не только азербайджанских военнослужащих, но и азербайджанские села, в результате чего наряду с нашими военнослужащими погиб 76-летний мирный гражданин. В результате адекватного ответа азербайджанской армии атака Армении была пресечена, и в настоящее время ситуация относительно стабилизировалась. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что столкновения произошли далеко от оккупированных Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, и Азербайджан не имеет военных целей на территории Армении. Мы просто должны защищать и защищаем свои территории и наших граждан.
Глава государства отметил, что согласен с мыслью генерального секретаря ООН о том, что статус-кво не может продолжаться вечно, и подчеркнул, что Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию за столом переговоров. Однако заявления премьер-министра Армении о том, что "Нагорный Карабах - это Армения", а также о том, что "Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а Нагорным Карабахом" ставят переговорный процесс под серьезную угрозу.
Глава государства еще раз констатировал, что Армения уже около 30 лет игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, требующие безотлагательного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана. Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил генерального секретаря ООН за телефонный звонок и внимание к событиям, произошедшим на границе.
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