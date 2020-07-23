Зверства армян в отношении азербайджанцев в Бельгии

Проживающие в Бельгии армяне, разгуливая группами, совершают зверства против азербайджанцев в этой стране.

Как передает Day.Az, испугавшись того, что азербайджанцы в ходе успешных мирных акций по всему миру донесут всю правду об оккупированном Нагорном Карабахе, захватнической и агрессорской политике Армении, и недавних событиях в Товузе, армяне начали совершать кровавые нападения наших соотечественников. Атаке подвергаются даже дома азербайджанцев - в них вламываются целыми группами.

Представляем вашему вниманию зверства армян в отношении азербайджанцев: