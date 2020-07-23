Джейхун Байрамов провел переговоры с верховным представителем ЕС

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и вопросам безопасности Джозеф Борел провели телефонный разговор, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

В телефонной беседе участвовал и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Министр проинформировал собеседника о военной провокации армянских вооруженных сил на азербайджано-армянской границе и пресечении попытки нападения с использованием артиллерийских установок, о сохраняющейся напряженности в регионе. Было отмечено, что во время очередной провокации со стороны Армении обстреливались приграничные населенные пункты, по которым велся прицельный огонь, в результате чего был убит 76-летний мирный житель.

До внимания верховного представителя ЕС было доведено, что армянская сторона также нацелена на создание угрозы геостратегическим проектам в непосредственной близости от региона. Было подчеркнуто, что в корне напряженности стоит захватническая политика Армении против Азербайджана.

Джозеф Борел отметил важность пресечения эскалации конфликта, в том числе, создание угроз важной инфраструктуре в регионе.

Верховный представитель отметил необходимость восстановления субстантивных переговоров по урегулированию конфликта посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан остается приверженным урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путем, но подчеркнул, что переговоры должны вестись по существу и направлены на конкретный результат.

Джозеф Борел был проинформирован о том, что азербайджанская сторона не участвует в переговорах ради переговоров, так как эти переговоры длятся долгие годы, но конкретного результата по устранению последствий конфликта нет.

Он подчеркнул недопустимость попыток продления переговоров армянской стороной под различными предлогами.

Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул важность вывода захватнических сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ, выполнения требования международного сообщества во главе с резолюциями СБ ООН и решительной позицией ЕС по урегулированию конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.