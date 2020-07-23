Мэтью Брайза: В Конгрессе США признали Армению инициатором боев на границе с Азербайджаном

Принятие Палатой представителей Конгресса США поправок №99 и №296 в проект "Национального закона авторизации обороны" (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год является значительным продвижением азербайджанских позиций в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-посол США в Азербайджане, бывший помощник госсекретаря по Южному Кавказу Мэтью Брайза, передает Day.Az.

Напомним, что, согласно тексту поправок, госсекретарь и глава Пентагона будут обязаны представить Конгрессу отчет о ситуации на оккупированных территориях на постсоветском пространстве и положении беженцев и внутренне перемещенных с этих территорий лиц. Среди стран, по которым должно быть проведено соответствующее исследование, значится Азербайджан, чьи 20% территорий оккупированы войсками Армении, а около 1 млн жителей были изгнаны с родной земли.

Как подчеркнул в первую очередь Мэтью Брайза, включение в поправку Азербайджана крайне важно в контексте нагорно-карабахского урегулирования. "Думаю, что Азербайджан был включен в этот список, потому что в Вашингтоне, по крайней мере в Конгрессе, люди все-таки пришли к выводу, что бои, начавшиеся 12 июля на азербайджано-армянской границе, были инициированы Арменией", - сказал он.

"Для сторонников Азербайджана в США это является огромным достижением. Дело в том, что армяно-американские лоббистские группы в Вашингтоне всегда очень настойчиво выступают против любого упоминания о Нагорном Карабахе как об оккупированном Арменией регионе или как об азербайджанской территории", - обратил внимание Мэтью Брайза.

"При этом я не стал бы утверждать, что Вашингтон становится более активным в продвижении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Незаметно, чтобы этим вопросом хоть как-то занимался президент Трамп. Думаю, что по-прежнему им будет заниматься, в основном, Минская группа ОБСЕ", - добавил бывший помощник госсекретаря по Южному Кавказу.

Дипломат напомнил, что США в то же время остаются приверженными мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Мадридских принципов. "США считают, что существует формула, позволяющая совместить международные принципы территориальной целостности государств и самоопределения народов - это и есть Мадридские принципы, в переговорах по которым я очень активно участвовал в 2006-2008 годах. Они были, в основном, согласованы Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и в то время президентом Армении Саргсяном", - отметил он.

"Точка зрения США с тех пор осталась прежней: необходимо помочь обеим сторонам достичь взаимно согласованных рамок для окончательного мирного урегулирования, которое позволит поддерживать как территориальную целостность государств, так и самоопределение народов. Оно также должно быть основано на принципе неприменения первым силы и отсутствии угрозы применения силы. Эти три принципа являются ключевыми элементами Хельсинкского заключительного акта и поддерживаются США", - подчеркнул Мэтью Брайза.

В заключение экс-помощник госсекретаря по Южному Кавказу предупредил, что борьба за включение этой поправки в NDAA еще не завершена. "Правительство Армении и армяно-американские организации будут очень активно лоббировать исключение упоминания об Азербайджане из поправки, и пока я не могу сказать наверняка, насколько сильным и успешным будет сопротивление проазербайджанских и протурецких групп в Вашингтоне", - указал дипломат.