Поддержка рядом исламских стран оккупанта-Армении не может не вызывать сожаления

В связи с последними событиями на азербайджано-армянской границе Азербайджан получил очень большую международную поддержку. Многие международные организации, многие страны мира выразили безусловную и однозначную поддержку нашей стране и осудили провокацию Армении. Эта международная поддержка очень важна для Азербайджана.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По его словам, даже Конгресс США, где очень сильно армянское влияние, где лоббисты ведут целенаправленную работу против Азербайджана, принял поправку, которая стала серьезным ударом по армянской стороне и ее лобби. Эта поправка сама по себе в дальнейшем обязывает госсекретаря, Минобороны Штатов дать конкретную и четкую справку Конгрессу о гуманитарной катастрофе, вызванной армяно-азербайджанским конфликтом и этническими чистками.

"На мой взгляд, очень важно, что тут не сыграл никакой роли религиозный фактор, несмотря на то, что Армения пытается выдвигать этот фактор в качестве причины конфликта, дескать, это война христиан и мусульман. Хочу подчеркнуть, что в боях с армянским агрессором погибали и православные граждане Азербайджана, и иудеи. Есть национальные герои Азербайджана среди других национальностей, они сражались рядом с азербайджанцами за территориальную целостность нашей общей Родины", - сказал парламентарий.

В то же время, отметил наш собеседник, с армянской стороны с самого начала конфликта делались неоднократные попытки использовать религиозный фактор. И в этом свете обращает на себя внимание то, что ряд исламских стран выступает союзниками оккупанта-Армении, помогает ей, в то время как армянские группировки участвуют в бойне мусульман в войнах на Ближнем Востоке.

По мнению Асима Моллазаде, Президент Ильхам Алиев, выступая на днях перед членами семей шехидов, очень правильно указал на страны, козыряющие исламом и в то же время являющиеся друзьями армянских террористов.

"Страны, объединенные в Организации исламского сотрудничества, должны поддерживать друг друга. Азербайджан не раз получал поддержку от этой структуры. Должен сказать, что и наша страна сделала очень много для обеспечения исламской солидарности и единства исламского мира. Эта солидарность особенно необходима в трудные времена, в частности сейчас, в период пандемии, когда трудно всем. Азербайджан уже оказал помощь очень многим странам-членам ОИС. Однако есть некоторые страны, которые, играя исламским фактором, используют его для провокаций и оказывают помощь армянскому террору, поддерживая оккупанта-Армению. Эти факты не могут не вызывать сожаления", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева