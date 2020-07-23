Госкомитет Азербайджана обратился к гражданам в связи с провокациями Армении

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей прошло онлайн-мероприятие, на котором от имени комитета было озвучено обращение к азербайджанским женщинам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель комитета Бахар Мурадова рассказала о военных провокациях, совершаемых в направлении Товузского района на азербайджано-армянской государственной границе, о том, что Армения годами продолжает агрессию против Азербайджана, что совершение военных провокаций в направлении Товузского района, начиная с 12 июля, является очередным проявлением захватнической политики страны-агрессора. Армения вновь грубо нарушила правила Женевской конвенции, чем подорвала свой имидж на международной арене.

Подчеркнув, что азербайджанская армия дала достойный ответ Армении, глава Комитета особо отметила обращение к народу Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в связи с армянскими военными провокациями в направлении Товузского района. Мурадова отметила, что к этому призыву должны присоединиться все.

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