Еврейская община Болгарии приняла заявление в связи с военной провокацией Армении

Еврейская община Болгарии приняла заявление в связи с военной провокацией, совершенной вооруженными силами Армении на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Болгарии, в заявлении говорится, что позиция еврейской общины Болгарии отражает позицию евреев и представителей других национальностей, выступающих против агрессии и угнетения, ратующих за демократию, права человека, суверенитет народов.

В документе выражена обеспокоенность актом насилия в отношении суверенных территорий Азербайджана, нападения ВС Армении в Товузском направлении, в результате которого погибли 12 азербайджанских военнослужащих и 1 мирный житель.

"Глубоко обеспокоенная последними провокациями Армении на границе с Азербайджаном, мы, еврейская община Болгарии, требуем немедленного прекращения всех военных операций и вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. С нетерпением ждем окончания армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ", - отмечается в заявлении.