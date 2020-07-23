Посольство Азербайджана в США обратилось к соотечественникам, проживающим в этой стране

Посольство Азербайджана в США обратилось к нашим соотечественникам, проживающим в этой стране.

В обращении говорится, что армянские радикальные круги организовали жестокое нападение на азербайджанцев во время акции протеста перед Генеральным консульством нашей страны в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на АПА. В результате несколько наших соотечественников получили серьезные телесные повреждения.

Отмечается, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Азербайджанское государство возьмет на себя оплату медицинских расходов и решение соответствующих вопросов по оказанию правовой помощи нашим соотечественникам, пострадавшим в результате насилия 21 июля в Лос-Анджелесе: "В связи с этими вопросами необходимо обратиться в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе. Учитывая рост числа и степени насилия и провокаций армянских радикалов, мы рекомендуем нашим соотечественникам быть более осторожными, принять во внимание склонность армянских радикалов к насилию, немедленно обращаться в местные правоохранительные органы в случае любого насилия, угрозы или опасности. Кроме того, настоятельно рекомендуется при участии в любой акции или мероприятии осуществлять координацию с местными правоохранительными органами и уверится в полном обеспечении безопасности".

В то же время для получения консульской помощи в случае возникновения угрозы насилия, наших соотечественников просят обратиться в посольство нашей страны в Вашингтоне и Генеральное консульство в Лос-Анджелесе.