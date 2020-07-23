Азербайджанские миротворцы отправились в Афганистан

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.