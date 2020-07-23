https://news.day.az/politics/1255799.html Азербайджанские миротворцы отправились в Афганистан - ФОТО
Азербайджанские миротворцы отправились в Афганистан - ФОТО
В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
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