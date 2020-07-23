https://news.day.az/politics/1255812.html При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства - ФОТО
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства - ФОТО
23 июля при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре