При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства

23 июля при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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