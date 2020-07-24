Жители прифронтовых сел Азербайджана чувствуют поддержку государства

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе, инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

В связи с исполнением Распоряжения главы государства "О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики" Рабочая группа в составе представителей и специалистов надлежащих госструктур приступила к работам по оценке ущерба, нанесенного Товузскому району в результате военной провокации Армении.

"На протяжении последних десятилетий в результате армянской агрессии и по причине деструктивной провокационной деятельности армянской стороны оккупированным территориям Азербайджана и прифронтовой зоне нанесен огромный материальный ущерб. К сожалению, этот процесс продолжается", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Азербайджанское государство, отметил он, сильное и состоятельное, делает все, чтобы минимизировать этот ущерб. Чтобы те потери, которые азербайджанская сторона несет в результате армянской агрессии, были в ближайшее время устранены.

"Необходимо отметить, что на протяжении последних десятилетий в этом направлении ведется систематическая работа. Ранее к жителям прифронтовых регионов были применены социальные льготы. В этих районах на льготных условиях осуществляются коммунальные платежи. Ущерб, нанесенный в результате обстрела школ, жилых домов, больниц, поликлиник, дорог, социальной инфраструктуры, калькулируется, проводится инвентаризация и потери компенсируются. Это еще одна, пусть и не афишируемая, статья расходов в азербайджанском бюджете, поскольку, несмотря на кажущееся спокойствие в конфликтной зоне, армянская сторона продолжает причинять ущерб Азербайджану, и тот предпринимает меры для устранения этого ущерба", - сказал Велизаде.

Политолог подчеркнул, что для нас очень важно, чтобы люди, проживающие в прифронтовой зоне, не чувствовали себя обреченными, чтобы они знали, что за ними стоит сильное государство. Государство столкнулось с вероломной агрессией, но, несмотря на текущие трудности, продолжает оставаться рядом с людьми, которые живут на передовой и показывают примеры гражданского подвига. Этот подвиг совершается незаметно, но постоянно присутствует в их жизни. Жить постоянно лицом к лицу с агрессором и не покидать насиженных мест - это истинный гражданский подвиг, отметил наш собеседник.

По словам Велизаде, государство понимает, насколько трудно жить в прифронтовой зоне, и старается облегчить эти трудности гражданам. Президент конкретно говорил об этом на недавней встрече с членами семей шехидов. И единственная печальная мысль, прозвучавшая в этой связи из уст главы государства, - восстановить дома можно, но вернуть потерянные жизни нельзя.

"К сожалению, международные гуманитарные организации продолжают бездействовать и делать вид, что ничего не происходит. Мы за прошедшие годы не услышали никаких заявлений с их стороны.

В этих условиях остается полагаться только на собственные силы и противодействовать армянской агрессии и помогать тем, кто находится на передовой, кто продолжает жить лицом к лицу с врагом и своей ежедневной деятельностью демонстрировать пример высокой гражданской ответственности", - сказал Ильгар Велизаде.

Отметим, что в Товузском районе ущерб был нанесен 6 селам - Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Вахидли, Юхари Ойсузлу и Ашагы Ойсузлу. По предварительным оценкам, 35 ​​домов, принадлежащих местным жителям, были в разной степени повреждены. Ущерб был нанесен и государственной собственности - газопроводам, линиям электропередач, социальной и коммуникационной инфраструктуре.

Лейла Таривердиева