МИД: У нас есть достоверная информация, что Сербия поставила Армении вооружение

Мы располагаем достоверной информацией о том, что Сербия поставила Армении вооружение.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана сказал замминистра Халаф Халафов.

По его словам, контакты посредством посольств продолжаются. В настоящее время сербская сторона проводит расследование в связи с этим вопросом, в связи с чем Азербайджану будут даны официальные объяснения.

"Мы хотим понять причины таких шагов. Мы хотели бы отметить, что это деликатный вопрос, стоящий на повестке дня. Расследования в районе азербайджано-армянской границы показали, что оружие, из которого подверглись обстрелу гражданские лица и азербайджанская армия, сербского производства. Разумеется, страна-производитель вооружения несет ответственность за его применение, за то, какой стране оно продается", - сказал Халаф Халафов.