Армяне могут использовать своих террористов в провокациях за рубежом

Продолжатся ли и далее провокационные акции армян, предугадать невозможно.

Об этом на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана сказал замминистра Халаф Халафов, передает Day.Az.

По его словам, армяне придерживаются новой линии, они сорвали переговорный процесс. Халафов отметил, что непосредственная ответственность за рост напряженности ложится на правительство Армении.

"Возможно, они вовлекут в свои грязные дела свои террористические организации. В частности, следует отметить такие террористические организации, как АСАЛА. Поэтому мы призываем всех проявить бдительность.

Если обратить взор на недалекое прошлое, то можно отметить теракты, совершенные армянскими террористическими организациями. Их нельзя забывать. Поэтому как мы, так и другие государства должны соблюдать предельную осмотрительность и осторожность", - сказал Халаф Халафов.