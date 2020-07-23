Еще один армянский солдат стал жертвой амбиций Пашиняна

Раненный в ходе боев на азербайджано-армяноской границе армянский военнослужащий рядовой Артур Мурадян скончался в Центральном госпитале Минобороны Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"23 июля в Центральном клиническом госпитале скончался получивший тяжелое ранение в голову 14 июля солдат срочной службы, рядовой Артур Мурадян Багратович (2001 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отметим, что Армения до сих пор признала потерю всего 4 военнослужащих. Другие пока официально не объявляются и скрываются армянской стороной.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.