Разгромом в Товузе все не закончится

К сожалению, армянская сторона, как и в прежние годы, не сделала никаких должных выводов из сложившейся ситуации. Бои на азербайджано-армянской границе не вразумили руководство Армении, и оно продолжает играть с огнем.

Об этом сказал Day.Az глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, комментируя озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном правила урегулирования карабахского конфликта.

Заявления Пашиняна подтверждают, что Ереван не извлек уроков из последних событий на азербайджано-армянской государственной границе.

"В частности, он заявил о планах по укреплению "общей системы безопасности" Армении и самопровозглашенного образования, созданного на оккупированных ею территориях Азербайджана. По всему видно, что Ереван не намерен менять планы относительно аннексии азербайджанских земель и собирается укреплять дислоцированные на оккупированных территориях подразделения ВС Армении. Судя по заявлению, мы будем свидетелями того, как армянская сторона планирует настойчиво продвигать в рамках переговорного процесса предложения о включении сепаратистского режима в процесс в качестве стороны переговоров. Это никак не способствует переговорному процессу и сводит на нет все достижения посредников на этом пути", - сказал политолог.

Заявления Пашиняна показали, что армянская сторона не готова к переговорам и рассчитывает лишь на военную составляющую своей политики. К большому сожалению, подобная линия поведения говорит о том, что военный сценарий неизбежен, отметил наш собеседник. Велизаде не исключает повторения событий, имевших место на Товузском направлении госграницы, и усиление напряженности на линии фронта. В какой-то мере Пашинян анонсировал это напряжение, говоря об "общей системе безопасности", и Азербайджан, разумеется, не будет безучастно наблюдать за происходящим.

"Армянская сторона заигрывает с Минской группой, пытается использовать переговорный процесс в качестве ширмы для закрепления аннексии. В данном случае МГ выступает в качестве инструмента армянской политики для реализации своих агрессорских целей. Между тем, Минская группа должна быть объективной, не должна служить инструментом для затягивания конфликта и сохранения статус-кво. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимы четкие месседжи посредников армянской стороне", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева