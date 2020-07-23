https://news.day.az/politics/1255903.html В Турции продолжаются акции в поддержку Азербайджана - ФОТО
В Турции продолжаются акции в поддержку Азербайджана - ФОТО
В столице Турции Анкаре прошла акция протеста против военной провокации Армении и в поддержку Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшней акции под лозунгом "Мы - члены тюркской азербайджанской армии" выступил председатель муниципалитета Тургут Алтынок. который осудил атаку ВС Армении.
Руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым раскритиковал лояльную позицию международных организаций по нагорно-карабахскому конфликту.
В акции приняли участие члены муниципалитета Кечиорен, живущие в Анкаре азербайджанцы, жители города.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре