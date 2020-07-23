В Турции продолжаются акции в поддержку Азербайджана

В столице Турции Анкаре прошла акция протеста против военной провокации Армении и в поддержку Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшней акции под лозунгом "Мы - члены тюркской азербайджанской армии" выступил председатель муниципалитета Тургут Алтынок. который осудил атаку ВС Армении.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым раскритиковал лояльную позицию международных организаций по нагорно-карабахскому конфликту.

В акции приняли участие члены муниципалитета Кечиорен, живущие в Анкаре азербайджанцы, жители города.