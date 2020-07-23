Депутаты Сейма Латвии осудили провокации Армении

Последние армянские провокации, совершенные в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе, были осуждены депутатами Сейма Латвии.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Латвии, об этом в открытом письме от имени 15 членов группы по содействию сотрудничеству Сейма Латвии с Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана, направленном азербайджано-латвийской межпарламентской рабочей группе, было выражено соболезнование азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате артиллерийского обстрела со стороны армянских вооруженных сил.

Стороны также выразили серьезную обеспокоенность по поводу военной эскалации на азербайджано-армянской границе и призвали стороны возобновить мирные переговоры.

Члены группы особо отметили оккупацию армянскими вооруженными силами части азербайджанских территорий и выразили надежду на активность Армении в их освобождении, что позволит людям вернуться на свои исторические земли.