Отец пострадавшего азербайджанца: В Лос-Анджелесе проживает более миллиона армян

Состояние Бахтияра Эйвазова - одного из семерых азербайджанцев, пострадавших в результате армянской провокации в Лос-Анджелесе (США), до госпитализации оценивалось как тяжелое.

Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщил его отец Агасаф Эйвазов.

По его словам, сыну были нанесены удары по голове. После оказания медицинской помощи в больнице его выписали домой на амбулаторное лечение.

"Состояние оценивается как удовлетворительное. Сегодня проведут повторное обследование. В настоящее время сын лечится дома. Нас беспокоит то, что в городе проживает более миллиона армян. Почему его так срочно выписали из больницы? У него травма головы. Некоторое время он должен находиться под наблюдением врача. А вдруг потребуется медпомощь?", - говорит отец.

Пресс-секретарь Госкомитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы заявила, что структура поддерживает постоянную связь с соотечественниками, принимавшими участие в акции.

"Мы контактируем со всеми участниками. Говорили с Бахтияром Эйвазовым, его товарищами, они чувствуют себя нормально", - сказала она.