В результате нападений армян за рубежом пострадали 40 азербайджанцев

В результате восьми грязных провокаций, организованных проживающими за рубежом, экстремистски настроенными армянскими радикалами, управляемыми международными армянскими террористическими организациями, при организационной поддержке правительства Армении, были ранены около 40 наших соотечественников, сообщает Day.Az.

Указанные провокации были учинены в Польше, Нидерландах, Бельгии, США (Вашингтон, Лос-Анджелес), Грузии, Турции и Украине.

Несмотря на то, что в большинстве случаев в этих странах полиция была заблаговременно оповещена относительно агрессивных намерений армянских экстремистов, она не принимала необходимых мер безопасности. Это особо проявилось в провокациях, организованных в Лос-Анджелесе и Брюсселе.

В результате неконтролируемой агрессии распоясавшихся от безнаказанности дашнаков в Бельгии пострадали 10 наших соотечественников, четверо из которых были госпитализированы, в том числе одна журналистка. В Лос-Анджелесе пострадали около 30 наших соотечественников (пятеро были госпитализированы, в их числе одна женщина).

Также в Польше, Нидерландах и Франции, обезумевшие от поражения на линии соприкосновения войск, армянские террористы забросали наших соотечественников бутылками, камнями, осколками стекла и взрывпакетами, пытались перевернуть их машины, нанесли значительный ущерб зданиям дипломатических представительств Азербайджана.