Сергей Лавров провел переговоры с представителями азербайджанской и армянской общин в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в четверг встречи с представителями азербайджанской и армянской общин в России, на которых поднимался вопрос их роли в поддержании межнационального мира в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД России.

"Обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Была отмечена важность совместной разъяснительной и воспитательной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку", - говорится в сообщении.