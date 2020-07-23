Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает конкретных предложений от сопредседателей по предметным переговорам по карабахскому конфликту

Азербайджан ожидает конкретных предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по предметным переговорам по нагорно-карабахскому конфликту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью газете "Коммерсантъ" Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан привержен переговорному процессу. Мы ожидаем конкретных планов, конкретных предложений со стороны сопредседателей касательно продолжения предметного переговорного процесса с целью обеспечения освобождения территорий Азербайджана от оккупации и возвращения азербайджанских беженцев в свои дома",- сказал он.

Как отметил Гаджиев, обострение на азербайджано-армянской границе было намеренной провокацией и военно-политической авантюрой со стороны вооруженных сил Армении.

"Мы расцениваем это как акт агрессии, акт террора, и в том числе акт незаконного использования вооруженных сил против Азербайджана и попытку нарушения государственной границы", - сказал он.

Как отметил помощник Президента, это еще раз подчеркивает необходимость усиления действий со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, всего международного сообщества по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

"Основной источник угрозы региональному миру и безопасности - это неурегулированный статус конфликта. И последнее обострение еще раз продемонстрировало, что армянская сторона всегда использует подобные военные авантюры для нагнетания ситуации в регионе, создания напряженности и эскалации вдоль линии соприкосновения и государственной границы между двумя странами", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что у Армении есть стратегические намерения создать угрозы транспортным, в том числе энергетическим, коммуникациям на линии Восток-Запад. Кроме того, внутренняя ситуация в Армении обостряется. Таким путем армянские власти хотят отвлечь внимание населения от внутренних проблем в стране, особенно в результате своего бездействия в сфере борьбы с COVID-19.

"Наряду с этим армянская сторона старается вовлечь в конфликт третьи стороны, в том числе военно-политические альянсы, постоянным членом которых она является. Но страны-члены этой организации, полностью понимая намерения армянской стороны, выразили свое мнение на разных уровнях. У Азербайджана сложились дружеские отношения со всеми странами-членами этой организации, кроме Армении. Коварные попытки армянской стороны не увенчались успехом", - сказал помощник Президента.

Как отметил Гаджиев, Азербайджан не удовлетворен работой Минской группы ОБСЕ.

"Я им откровенно сказал, что их механизм работы, состоящей только из доставки сообщений, неэффективен. Они получают какую-то информацию от армянской стороны, доводят эту информацию до нас, а потом обратно. А должен быть четкий план вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения беженцев на свои родные земли. И не забывайте, что три сопредседателя группы - постоянные члены Совета Безопасности ООН. И еще раз повторю, что существует факт военной оккупации. Сопредседатели должны дать политическую и юридическую оценку этому факту, и на основе этого мы должны продвигаться вперед. Незаконные действия Армении на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконные переселения, полностью разрушают смысл переговорного процесса. Оценочные миссии ОБСЕ в 2005 и 2010 годах выявили много фактов нелегальных действий на оккупированных территориях Азербайджана. Относительно этих вопросов мы не видим конкретную позицию со стороны сопредседателей. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН составляют мандат сопредседателей. Иными словами, их первоочередной целью должна быть реализация требований этих резолюций", - сказал он.