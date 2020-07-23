В Австралии прошла акция протеста азербайджанцев против последних военных провокаций Армении

Члены Ассоциации азербайджанцев Австралии 23 июля в городе Сидней провели акцию акция протеста против военных провокаций Армении, совершенной на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе акции, которая прошла перед зданием парламента штата Новый Южный Уэльс, скандировались лозунги "Да здравствует Азербайджан!" и "Карабах - это Азербайджан!", звучали призывы положить конец агрессии Армении.

Отметим, что в акции, которая была организована в соответствии с правилами в рамках борьбы с пандемией коронавируса в штате Новый Уюжный Уэльс с участием ограниченного числа участников и соблюдением социальной дистанции, азербайджанцы постарались донести до парламентариев штата и представителей местной общественности правду о политике оккупации Армении.