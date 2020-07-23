Состоялась церемония увольнения в запас азербайджанских военнослужащих

Во исполнение распоряжения Президента Азербайджана "O призыве с 1 по 30 июля 2020 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы" в соответствии с приказом министра обороны состоялась церемония увольнения в запас матросов, завершивших службу в Военно-морских силах страны, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе мероприятия военнослужащим, отличившимся и добившимся успехов в период прохождения военной службы, были вручены награды.