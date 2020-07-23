https://news.day.az/politics/1255987.html Президент Ильхам Алиев - "Азерсу" и ОАО "Мелиорация": Вы что, хотите чтобы Азербайджан превратился в пустыню?
Президент Ильхам Алиев - "Азерсу" и ОАО "Мелиорация": Вы что, хотите чтобы Азербайджан превратился в пустыню?
Вы что, хотите чтобы Азербайджан превратился в пустыню?
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства, в ходе которого глава государства подверг жёсткой критике работу "Азерсу" и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".
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