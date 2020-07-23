Даже армянский журналист разоблачил фейк министерства обороны Армении

Армянский журналист Эмиль Санамян разоблачил фейковые заявления Армении о том, что им удалось сбить беспилотник азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, опровержение Санамян выставил в качестве ответа на твит главы пресс-службы Министерства обороны Армении Шушан Степанян, которая недавно поделилась в своем профиле фотографиями, где якобы показаны беспилотные летающие аппараты, которые, по её словам, являются азербайджанскими и были якобы сбиты в последние дни в зоне боевых действий.

Санамян усомнился в правдивости данного утверждения представителя минобороны Армении и нашел факты того, что это фейк.

"Довольно неутешительный показ и вводящий в заблуждение текст: большинство показаных дронов были сбиты в Нагорном Карабахе много лет назад. Есть даже старый Hermes, который был сбит ещё в 2011 году, плюс Harop, ThunderB и Orbiter с 2016 года и более недавнего времени. Они даже не показали SkyStriker. Также следует отметить, что на сегодняшний день Армения не предоставила никаких доказательств того, что Hermes-900 действительно был сбит. Я не сомневаюсь, что по нему стреляли, но, как это часто бывает с такими целями, реальный ущерб может быть не таким уж явным", - прокомментировал фейк министерства обороны армянский аналитик.

Напомним, что ранее Министерство обороны Азербайджана выступило с опровержением информации об уничтожении азербайджанского дрона. Наша армия за время армянских провокаций в Товузе не потеряла ни одного беспилотика. А теперь же этот факт подтвердил армянский эксперт, работающий в США.