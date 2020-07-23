В Бельгии задержаны 17 армян в связи с нападением на азербайджанцев

Посольство Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, представительство при Евросоюзе опубликовали заявление в связи с провокационным нападением армян на азербайджанцев в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, что в заявлении говорится:

"Руководствуясь заявлением Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики от 23 июля 2020 года, сообщаем:

Армянская диаспора, находящаяся в состоянии беспомощности и поражения на фоне военных столкновений, начатых с 12 июля оккупационными армянскими силами на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, предпринимает попытки нападений террористического характера против дипломатических представительств Азербайджанской Республики в ряде стран мира. Во время акций, проводимых членами азербайджанской общины за рубежом, радикальными армянскими силами совершаются крайне агрессивные провокационные действия, акты агрессии и вандализма против наших мирных соотечественников.

В частности, в ходе демонстрации, состоявшейся 22 июля 2020 года перед посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, административным зданием представительства при Европейском Союзе, армянской диаспорой в Бельгии была проведена массовая демонстрация, сопровождавшаяся жесткими актами вандализма.

Сотни представителей местной азербайджанской общины, включая пожилых и женщин, а также соотечественники, проживающие в сопредельных Нидерландах, Франции и Германии, проявив высокую солидарность во имя защиты интересов государства и народа, собрались перед дипломатической миссией и сорвали попытку армян провести акцию.

Участники демонстрации скандировали лозунги и демонстрировали плакаты, разоблачающие военные провокации, совершенные с 12 июля армянскими ВС в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, а также требующие освобождения оккупированных земель Азербайджанской Республики. Наши соотечественники, скандируя лозунги "Да Здравствует Азербайджан!", "Да здравствует наше государство!", "Шехиды не умирают, Родина неделима!", "Карабах-Азербайджан!", "Справедливость к Ходжалы", "Конец армянской оккупации", еще раз заявили о поддержке нашего государства, народа, армии и ожидании приказа Верховного Главнокомандующего. Собравшиеся на акции с большим энтузиазмом и любовью исполнили государственный гимн Азербайджана, военный марш и другие патриотические песни, подавляли голоса провокаторов, давали достойные ответы армянским провокаторам.

В ходе демонстрации были озвучены документы соответствующих международных организаций, разоблачающих оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана на протяжении десятилетий. Некоторые турецкие и грузинские друзья, проживающие в Бельгии, также оказали поддержку азербайджанским активистам.

Агрессивные армянские радикалы совершили массовые зверские действия против мирных соотечественников, собравшихся на административной территории дипломатической миссии. В результате нападения армянских провокаторов с камнями, острыми режущими орудиями и взрывчатыми средствами 6 представителей азербайджанской диаспоры, а также корреспондент Европейского бюро REAL TV Хатира Сардаргызы были ранены и им оказана медицинская помощь; сотрудники дипломатической миссии также получили травмы, административное здание миссии подверглось нападению, были разбиты окна, личный автомобиль представителя азербайджанской общины был приведен в негодное состояние, совершена попытка прорыва на территорию, где проживали члены семьи дипломатов.

Бельгийская полиция предотвратила провокации армян, оттеснив их из территории посредством водометов, зафиксировала соответствующие факты повреждений и насилия. По имеющейся информации, правоохранительные органы задержали 17 армянских провокаторов.

В целом, были составлены подробные отчеты и протоколы о произошедших событиях, в Министерство иностранных дел Королевства Бельгия направлена нота, а в другие соответствующие структуры - официальные обращения с требованием наказать армянских преступников.

Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, представительство при Европейском Союзе, благодарят всех наших соотечественников и выражают им признательность. Мы гордимся нашими соотечественниками, продемонстрировавшими единство во имя защиты Азербайджана".