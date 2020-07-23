Президент Ильхам Алиев: Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций

Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства

"Сегодня мы обсудим проблемы в водном хозяйстве, поговорим о предстоящей работе. Водные проекты занимают особое место среди инфраструктурных проектов. Мы последовательно реализуем все инфраструктурные проекты в стране. В результате осуществления этих проектов наша страна стремительно развивается. Если бы мы не реализовали эти проекты, то сегодня устойчивое развитие нашей страны было бы невозможным. Естественно, необходимо было определить приоритеты среди инфраструктурных проектов, и, принимая в 2004 году первую Государственную программу социально-экономического развития регионов, мы очень четко обозначили эти приоритеты", - сказал глава государства.

По его словам, в то время у нас были достаточно серьезные проблемы, связанные с инфраструктурой.

"В стране была нехватка энергии. Мы столкнулись с большими проблемами, связанными с производством электроэнергии, зависели от импорта. Конечно, необходимо было, в первую очередь, нормализовать ситуацию именно в этой сфере, потому что иначе ни о каком развитии не могло бы быть и речи. Средства, вложенные в последние годы в энергетический сектор, проведенная в этой области модернизация позволили нам не только обеспечивать себя на протяжении уже многих лет электроэнергией, но и создать благодаря дополнительным генерационным мощностям экспортные возможности. География этого экспорта уже расширяется. Естественно, в эту сферу необходимо было вложить крупные инвестиции, и они были вложены. Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последнее время в этой области проделана еще более масштабная работа, решены вопросы восстановления потерянных мощностей.

"На действующих станциях было восстановлено примерно более 800 мегаватт потерянных мощностей, и этот процесс продолжается. То есть, модернизуется все энергетическое хозяйство. Конечно, в то время уровень газификации в нашей стране был очень низким. В результате проделанной работы сегодня газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Могу сказать, что это один из самых высоких показателей в мире. Но если учесть, что наша промышленность, население растут, увеличивается потребность в природном газе, а наши электростанции функционируют только на чистых энергетических ресурсах - природном газе и воде, то, конечно, мы и дальше будем уделять внимание этой отрасли как приоритетной", - заявил Президент Ильхам Алиев.