Президент Ильхам Алиев: Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета

Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

"В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы. Больше пишут фермеры, предприниматели, ежедневно поступают письма более чем из 10 районов. Эти письма рассматриваются в Администрации Президента и Кабинете Министров. Данные сигналы находятся под контролем, и вопросы решаются в оперативном порядке. Однако мы должны решить их в комплексе, чтобы в дальнейшем быть готовыми к неприглядной картине и трудностям, вызванным естественными проблемами. Поэтому отмеченные мною вопросы однозначно свидетельствуют о том, что проблемы питьевой воды и мелиорации не только находятся в центре внимания, для их решения проделана огромная работа. Однако случившаяся в прошлом году засуха показала, что мы не готовы к такой кризисной ситуации", - сказал глава государства.

По его словам, соответствующим структурам не удалось правильно определить, что необходимо предпринять в кризисной ситуации.

"Поэтому в прошлом году мы потеряли время. Если бы в прошлом году соответствующие структуры активно работали, не сваливали вину друг на друга и приняли неотложные меры, то сегодня мы не столкнулись бы с этими проблемами, которые негативно сказываются как на здоровье людей, так и на развитии сельского хозяйства. Потому что вода - это жизнь. Здоровье людей, в первую очередь, зависит от чистой питьевой воды.

В то же время водные ресурсы оказывают огромное влияние на экологический баланс, развитие сельского хозяйства. Мы должны развивать сельское хозяйство интенсивным путем, а для этого у нас должно быть достаточно источников воды, и это есть. Просто если бы не было таких чудовищных потерь, то мы могли бы полностью обеспечивать себя водными ресурсами. В настоящее время этот вопрос изучается, в ряде случаев потери составляют 40 процентов, достигают 50 процентов, это невыносимо. Мы теряем воду. Таким образом, она не доходит до посевных площадей, домов, напротив, наносит ущерб землям. Наиболее трудоемкими отраслями у нас сегодня являются зерноводство и хлопководство. Хлопководство вообще не может развиваться без воды. В этой отрасли работают примерно 200-300 тысяч человек, которые обеспечивают свой семейный бюджет. В зерноводческих хозяйствах, где имеются современные технологии, в том числе современные оросительные системы, мы получаем с каждого гектара примерно 70-80 центнеров пшеницы. Это на уровне развитых стран. То есть, это - самый высокий уровень в мире, выше не бывает. Можем ли мы добиться этого, если не будет воды?", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что путем применения сейчас современных технологий в зерноводстве мы можем выращивать на имеющихся посевных площадях, возможно, на несколько меньших посевных площадях больше урожая и меньше зависеть от импорта.

"Вода - это и жизнь, и развитие, и безопасность. Поэтому к этим вопросам нельзя подходить равнодушно. Должен откровенно сказать, что эта работа пущена на произвол судьбы, никто не занимался данным вопросом. Каждая из соответствующих структур занималась своим делом, координация не проводилась. Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета. В ряде случаев предложенные ими проекты вообще не заслуживали внимания. Просто я видел, что цель здесь заключается в получении и использовании государственных средств. Но разве после этого кто-то поинтересовался эффективностью данных проектов? Кто-то проанализировал это? Нет. Поэтому некоторые проекты, в которые вложены крупные инвестиции, фактически оказались неэффективными. Как может быть, чтобы источник воды был проанализирован неправильно? Выделяются крупные средства, прокладываются трубопроводы, граждане радуются этому. А впоследствии приводят тысячу причин, мол, случилось так и эдак, воды не хватило, необходимо искать новый источник, вновь выделите средства, будем искать новый источник. Этому надо положить конец. Поэтому я буду в организованном порядке регулировать все эти дела. Соответствующим структурам даны указания. Необходим механизм строгого контроля, в первую очередь контроля за расходами. А то из Азерсу, Акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" приходят заявки, мол, мне нужно столько-то денег, чтобы я сделал это. Но в дальнейшем выясняется, что технико-экономического обоснования этого нет. Откуда взяты эти цифры? Из воздуха", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, не было строгого контроля за инвестиционной программой, что заказывалось, то и предоставлялось.

"Но как потом расходовались средства? Этому надо положить конец. Поэтому на сегодняшнем совещании я во вступительном слове говорю, какая работа проделана. Но в результате проведения этой работы можно было бы получить больше эффекта. К сожалению, это не так. В дальнейшем эти работы должны проводиться только в координации. Мне сейчас сообщают, что у нас никогда не составлялся водный баланс. Как такое возможно? Составляется наш энергетический баланс. Благодаря этому мы знаем, что необходимо сделать в течение года. Какой структуре и сколько топлива нужно. Разве о составлении водного баланса должен говорить Президент?! Это должны делать соответствующие структуры. Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены. В последний раз были оценены в советское время, после этого не оценивались. В настоящее время идет процесс бурения артезианских скважин. Но надо посмотреть, где и как они должны быть пробурены. Какое влияние это окажет на подземные водные источники? Необходимо выбрать правильные места. Потому что я говорю, что основную цель здесь эти структуры видят в том, что дайте деньги, и мы пробурим артезианскую скважину, давай деньги - проложим воду, давай деньги - сделаем то-то и то-то. Ну хорошо, мы выделяем их, а что потом? Зачастую оказывается неэффективно. Контроль за расходами находится на очень низком уровне", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ежедневно получает более 10 писем.

"Я дал поручения Администрации Президента, Кабинету Министров. Они рассматривают и оперативно решают. Но ведь это, можно сказать, не является их основной работой. Это должны делать соответствующие структуры. Почему эти письма пишут мне? Потому что когда пишут в соответствующие структуры, те не придают значения, отмахиваются. Сколько таких фактов. Сколько мы должны терпеть это?

Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах. Руководитель комиссии - заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев. В составе комиссии работают министры, руководители соответствующих структур. Если бы все соответствующие структуры правильно выстроили свою работу, то необходимости в этой комиссии не было. Как может быть, что комиссия, работающая три месяца, добилась более значимого, более существенного результата с точки зрения анализа и предложений, чем работа, проделанная за последние 20 лет? Значит, это возможно. Просто никому не было до этого дела, сваливали друг на друга. И что получаем - засуху. Эта проблема существует два года, может быть и в следующем году. Изменение климата - это вопрос, который обсуждает весь мир. По некоторым подсчетам, если не будут приняты оперативные меры, то в 2030 году в нашей стране ускорится процесс опустынивания. Вы что хотите, чтобы Азербайджан превратился в пустыню? Поэтому такому отношению должен быть положен конец. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны", - заявил глава государства.