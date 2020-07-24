Один день Пашиняна

- восемь раз солгал, четыре раза бредил, один раз сказал правду

Вернувшийся из Минска усмиренным "евразийским политиком" премьер-министр Армении созвал заседание правительства и обратился к внутренней аудитории.

Вся правительственная ложь Пашиняна была расписана по пунктам и по нотам. Вдруг появился геройский тон. Хотя еще недавно, как взьерошенный воробей, он мчался в Минск с раскаянием и разговорами "о мире".

Видимо, покаяние принято. Пашинян обрел передышку и перенес весь фокус своего внимания на внутреннюю аудиторию. Однако каждый "дипломатический выстрел" последнего требует здравой интерпретации:

Ложь Пашиняна: "Азербайджан напал на суверенную территорию Армении".

Азербайджану незачем нападать на суверенную территорию Армении, когда есть оккупированные территории Азербайджана. Азербайджану незачем настраивать против себя ОДКБ. Азербайджану незачем подвергать риску стратегические коммуникации, проходящие через территорию Товуза.

Ложь Пашиняна: "12 июля азербайджанские ВС атаковали армянские позиции в Тавушской области. Армянские ВС не только отбили атаки противника, но и нанесли ему существенный урон".

PS: Атака ВС Азербайджана носила ответный характер в связи с провокацией Минобороны Армении. ВС Азербайджана погнали противника на его территорию, в результате имеют место многочисленные потери в ВС Армении, которые те тщательно скрывают. Однако количество армянских матерей, проклинающих Пашиняна и Тонояна и требующих вернуть чужой Карабах, чтобы не гибли их дети в этой позорной войне, является лучшим подтверждением лжи армянского премьера.

Ложь Пашиняна: "Азербайджанская сторона понесла серьезные потери, в том числе, в сверхсовременной технике, что является очевидной победой армянской силы, мысли и военно-промышленного комплекса".

PS: Азербайджан, в отличие от Армении, не скрывает потери, потому что азербайджанские солдаты и офицеры погибают за правое дело - освобождение своих земель от оккупации. Что касается "армянской силы", то она вообще не существует в природе, как таковая, в отрыве от поддержки России. То же самое касается военно-промышленного комплекса РА, укомплектованного преимущественно за счет бесплатной помощи России и ОДКБ. Ну а что касается мысли, то при наличии таковой у ереванских политиков народы Азербайджана и Армении уже готовились бы к миру после вывода армянских ВС с территории АР, а не считали погибших.

Ложь Пашиняна: "Армения разрушила распространенный в Азербайджане миф о военном превосходстве".

PS: Военное превосходство Азербайджана - не миф, а реальный показатель, отраженный в мировом рейтинге и получивший очередное подтверждение на боевой практике в Товузе, что фиксируют в своих отчетах соответствующие структуры и военные эксперты, в том числе российские. Армения как раз помогла показать на практике факт военного превосходства Азербайджана, разрушив не имидж азербайджанской армии, а гражданские объекты на территории Товузского района АР.

Ложь Пашиняна: "Намного более сильным был нанесенный противнику морально-психологический урон. В результате событий на границе в Азербайджане сложилась нестабильная политическая ситуация, что заставляет власти этой страны идти на все новые провокации".

PS: На самом деле развязанная Арменией провокация на Товузском направлении армяно-азербайджанской границы и гибель азербайджанских военнослужащих привели к небывалому за последние годы морально-психологическому подъему азербайджанского общества и азербайджанской диаспоры. Азербайджанцев в мире порядка 50 млн. И эта сила пробуждается и объединяется с целью освобождения Азербайджана от армянских оккупантов. По последним данным, в 25 странах мира прошли около 50 акций протеста. Сотни тысяч граждан Азербайджана всех национальностей вышли на акции протеста против армянской агрессии, более 50 тысяч добровольцев записались в армию. И это только начало. Где тут признаки "урона"? В Азербайджане наращивается патриотический процесс объединения всех общественно-политических сил страны. Азербайджану не нужны ни поводы, ни провокации, чтобы в нужное время дать ответ Армении. Провокации нужны Пашиняну, чтобы укрепить премьерское кресло, что и произошло - "Товузская провокация" позволила отсрочить насильственную отставку Пашиняна. Тоноян ошибся в расчетах, чем и помог своему политическому сопернику.

Ложь Пашиняна: "Обвинения Азербайджана в агрессии Армении просто нелепы".

PS: Более нелепые обвинения в агрессии со стороны агрессора, чьи ВС размещены на оккупированных территориях другой страны, в мировой практике не имеют аналога.

Ложь Пашиняна: "Азербайджан напал в то время, когда Армения вовлечена в процесс мирного урегулирования по Карабаху и в условиях, когда Баку отказывается вести переговоры с основной стороной конфликта - "Арцахом"".

PS: Азербайджан не нападал даже тогда, когда Пашинян пытался провоцировать Баку пирушкой в оккупированной Шуше. Пашинян давно обрушил переговорный процесс, когда заявил, что "территории на мир не меняет". Кроме того, в армяно-азербайджанском конфликте нет третьей стороны, как и нет официального определения "Арцах" в международной нормативно-правовой базе.

Ложь Пашиняна: "Мы не выступили с угрозами в адрес азербайджанского народа и его гражданской инфраструктуры, даже в условиях, когда Минобороны Азербайджана угрожало ударить ракетами по Армянской АЭС. Эта угроза должна стать предметом серьезного международного расследования, потому что показывает сущность Азербайджана как террористического государства".

PS: Сам факт продолжающейся оккупации азербайджанских территорий и есть источник постоянной угрозы со стороны Армении, что и показали попытки армянских ВС Армении занять стратегическую высоту в Товузе. "Мы не угрожали" - звучит неубедительно со стороны оккупанта. Кроме того, Армения первая заявила, что собирается нанести удары по водохранилищу, Азербайджан в свою очередь ответил предупреждением, а не угрозой, что технически способен нанести удар по Мецаморской АЭС, чтобы привести к адекватности армянскую сторону. В Баку отдают себе отчет относительно тех рисков, которые Армянская АЭС несет региону даже самим фактом своего существования. Если же международные структуры проведут хоть одно серьезное, объективное расследование, то политическому армянству придется нести ответ за многие преступления, в том числе геноцид в Ходжалы, этнические чистки в Нагорном Карабахе, многочисленные террористические акты. Лидер страны, назвавшей "героями" фашистов, террористов АСАЛА и прочих, не имеет морального права упрекать в тероризме страну, пострадавшую от армянского сепаратизма.

Ультиматумы Пашиняна: "Республика "Арцах" должна стать полноправной стороной переговоров".

Ответ: Не дождетесь. Только обе общины, как заинтересованные стороны, могут подключиться к процессу на определенном этапе.

Ультиматумы Пашиняна: "Азербайджан должен публично отречься от применения силы и совершить шаги по прекращению антиармянской риторики".

Ответ: Требовать от Азербайджана отказа от применения силы в условиях оккупации - бред неадекватного политика. Азербайджан имеет право на восстановление территориальной целостности государства. А что касается риторики, то Пашиняну лучше помониторить СМИ и соцсети в армянском обществе - сравнение коэффициента враждебности будет не в пользу Армении.

Ультиматумы Пашиняна: "Признание права "народа Арцаха" на самоопределение, безопасность Армении и "Арцаха" не может стать предметом уступок ни при каких условиях".

Ответ: Понятия "народ Арцаха" не существует. Армянский народ уже самоопределился в рамках государства Армения. Где предел армянскому самоопределению и на чьих территориях он завершится? "Ни при каких условиях"! - категоричный ответ "миротворца" Пашиняна, никак не способствующий переговорному процессу.

Ультиматумы Пашиняна: "Поставляющие Азербайджану оружие страны должны отдавать себе отчет в том, что применение этого оружия против мирного населения - преступление".

Ответ: А страны, поставляющие оружие Армении - стране-оккупанту, не должны нести аналогичную ответственность?

Единственная правда Пашиняна: "Армянская армия как была, так и остается источником всенародной гордости. Армянское общество оказало полноценную поддержку своему легитимному правительству и ВС".

Ответ: Если оккупационная армия является предметом "всенародной гордости" того или иного народа, то с этим народом что-то не так, и будущее его печально. Пока армянский народ не потебует от своего правительства вывода своих ВС с территории другого государства, война в регионе не закончится.

Гюльнара Мамедзаде