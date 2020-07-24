Нападения на азербайджанцев показали, что армянство не готово жить в системе международного права

Реакция представителей диаспоры на обострение конфликта на государственной границе между Азербайджаном и Арменией показала армянство далеко не с лучшей стороны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк.

По словам нашего собеседника, он и сам стал жертвой агрессивного поведения армян.

"Я старался предельно корректно комментировать обострение в зоне конфликта, тем не менее армянские пользователи как в личных сообщениях, так и в комментариях в соцсетях нарушали все допустимые моральные нормы, унижали моих близких, используя ненормативную лексику и нападая на ни в чем неповинных людей. Поэтому я абсолютно не удивился нападениям армян, в частности, в Лос-Анджелесе и Лондоне на участников мирных митингов азербайджанцев. В Лос-Анджелесе армяне избили женщину, что вообще не укладывается в какие-либо рамки здравого смысла", - сказал украинский эксперт.

Рост агрессивности армянской диаспоры Ковбасюк считает хоть и не неожиданным, но недопустимым. Нападая на дипломатические миссии, по словам эксперта, армянские экстремисты грубо нарушают Венскую конвенцию о неприкосновенности дипмиссий. Но, как видно, армянской стороне наплевать на все конвенции и на цивилизованный мир, армянство не готово жить в системе международного права, чем бросает вызов всему прогрессивному человечеству. И это в 21-м веке!

"Считаю, что международные структуры должны немедленно отреагировать на беспредел, чинимый армянской стороной, и принять необходимые меры для обеспечения мира и стабильности", - сказал Ринат Ковбасюк.

Лейла Таривердиева