https://news.day.az/politics/1256078.html Посол США о неопровержимых доказательствах того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили радикальные армяне
Посол США о неопровержимых доказательствах того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили радикальные армяне
Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты.
Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал на встрече в МИД Азербайджана с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
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