Посол США о неопровержимых доказательствах того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили радикальные армяне

Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты.

Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал на встрече в МИД Азербайджана с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется