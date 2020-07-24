Пашинян санкционировал армянский террор против азербайджанцев за рубежом - в последние дни армянство во всей красе продемонстрировало свое истинное лицо.

После жестоких нападений армян на азербайджанцев в США и ряде европейских стран, собирательный образ мирной и добродушной диаспоры развеялся. Она показала, что ей присуще подлое и трусливое поведение, когда вдесятером на одного, что не считается с законами государств, в которых проживает.

Однако устроенный армянами беспредел вовсе не кажется стихийным. Это организованные акции, координируемые из соответствующего центра - из Армении, власти которой совершенно потеряли чувство реальности и ответственности. Провалив все в своей стране, они пытаются сегодня набирать очки за ее пределами.