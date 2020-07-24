Премьер-министр Армении Никол Пашинян может гордиться собой. Он привнес в армянскую политику много того, на что он может заявить авторские права. Например, он стал первым руководителем страны-оккупанта, который открыто признался в факте оккупации, заявив "Карабах - это Армения". Он - первый армянский правитель, который пошел на сознательный срыв переговорного процесса истеричными требованиями усадить за стол сепаратистов. И так далее. Пашиняновских ноу-хау много, все не перечислить.

А теперь Никол Воваевич продемонстрировал армянам, что у него "длинные руки", способные дотягиваться и за океан.

Заметим, что популярностью Пашинян у зарубежных армян не пользуется. Это уже неоднократно было доказано. Впрочем, дело тут не конкретно в его личности, а в отсутствии интереса к Армении вообще. Но Никол все же нашел, где у диаспоры кнопка и какую команду она готова выполнять радостно, виляя хвостом.

Массовые нападения на азербайджанцев, имевшие место в последние дни в ряде западных стран, по мнению большинства аналитиков, не являются случайностью или просто реакцией на обстоятельства. То что хулиганские действия и вандализм с армянской стороны вспыхнули одновременно на разных континентах, заставляет в этом сомневаться. Армянскими, пардон, стадными националистическими проявлениями всегда управляют из Еревана. Так было с карабахским конфликтом, когда прекрасно жившие и не знавшие проблем в Азербайджане люди вдруг впали в истерику и начали требовать "свободы".

Действиями армянских бандитов и в Калифорнии, и в Лондоне, и в Брюсселе, и других европейских городах, несомненно, управляют. И управляют из Еревана. И делает это не какой-нибудь среднестатистический хачик, а премьер-министр Армении Никол Пашинян. Популист и тут решил стать первым - задействовать диаспору не на словах, а на деле. До него на это никто не решался. Не потому что "карабахский клан" был лучше Пашиняна, а потому что предшественники Никола понимали, каким ударом для имиджа и без того погрязшей в криминале армянской диапоры станет открытая демонстрация ненависти к азербайджанцам. Неровен часа, и о террористических наклонностях армянства вспомнят. Поэтому бандитстсвующие группировки диаспоры не получали команды "фас". Армянство пыталось действовать на других уровнях, тратило миллионы на покупку лоббистов. И только Пашинян решился доказать, что традиции террора не забыты, а все новое - это хорошо забытое старое. Чего еще ждать от "революционного" вождя.

Сегодня зачинщики нападений на азербайджанцев задерживаются, вероятно, кто-то будет наказан. Азербайджан ведет большую дипломатическую работу в этом направлении. Армянским националистам это так не пройдет. Но ответственность лежит не только на калифорнийских или лондонских армянах, ее с ними должен полностью разделить премьер-министр Армении Никол Пашинян. За что? За провоцирование национальной ненависти и агрессивного поведения зомбированных масс, за нацеливание хулиганов и вандалов на азербайджанские дипломатические представительства, чего раньше не наблюдалось. За безопасность дипмиссий, между прочим, несут ответственность правительства государств, где произошли беспорядки. В Калифорнии полиция оказалась бессильна перед зомбированной ненавистью армянской толпой, набросившейся на в десять раз уступающих по численности азербайджанцев у азербайджанского консульства. Это вина местных властей, но за саму хулиганскую, нет, даже террористическую акцию должен ответить Ереван, откуда дергают за ниточки.

В заключение отметим, что в Армении вряд ли удивлены таким развитием событий. Их премьер с самого начала внес во внутреннюю политику страны элемент беззакония и террора. Так что ничего неожиданного для них не произошло. Вот только кто выиграет от происходящего? Только не армянский народ.

Зульфугар Ибрагимов