https://news.day.az/politics/1256119.html В центре Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!»
В центре Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!»
На одном из центральных мостов Праги вывешен плакат "Карабах - это Азербайджан!", сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
Акция осуществлена по инициативе азербайджанской молодежи, проживающей в Чехии.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
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