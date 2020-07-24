В центре Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!»

На одном из центральных мостов Праги вывешен плакат "Карабах - это Азербайджан!", сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция осуществлена по инициативе азербайджанской молодежи, проживающей в Чехии.

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