Патриарх Кирилл призвал Азербайджан и Армению к миру и диалогу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении продолжать диалог и не идти на поводу у тех, "кому выгодно усиление напряженности на Кавказе".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления на сайте РПЦ.

В РПЦ напомнили, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана "вновь вспыхнуло вооруженное противостояние", которое привело к человеческим жертвам с обеих сторон.

"Сегодня РПЦ призывает обе стороны конфликта к диалогу. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия", - заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что религиозные общины Армении и Азербайджана накопили опыт выстраивания диалога, "который сейчас очень востребован". Он напомнил также о декларации духовных лидеров стран от 8 сентября 2017 года, в которой отмечалось, что "армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому у них нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества".

"Русская православная церковь горячо молится, чтобы конфликт как можно скорее закончился. Надеемся, что братские нам народы Армении и Азербайджана найдут в себе силы и мудрость прекратить вражду, снизить градус недоверия и достичь взаимоприемлемых решений по разделяющим проблемам", - подытожил патриарх Кирилл.