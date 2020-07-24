Агентству аграрного кредитования и развития Азербайджана выделено 20 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по финансированию льгот, предоставляемых за счет государственного бюджета производителям сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении сказано, что из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Агентству аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выделяются 20 миллионов манатов.

В соответствии с распоряжением, из суммы, указанной в подпункте 1.65-1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Агентству аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выделяются 20 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.