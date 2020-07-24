За провокацию в Лос-Анджелесе задержан армянин

23 июля полиция Лос-Анджелеса распространила информацию, в которой сообщила, что два дня назад во время событий перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе на азербайджанцев напали и их ранили именно армяне.

Об этом Day.Az сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

"Отметим, что после произошедшего армянские дашнаки и армянская пропаганда в целом, представляя себя жертвами на всех платформах в социальных сетях, пытались прикрыть свои преступления, заявив, что азербайджанцы совершили агрессию против них. А Генконсульство с первого же дня настаивало на том, что было дано объективное официальное заявление о событиях и открыто было заявлено о том, кто подвергся нападению.

В результате усилий Генерального консульства, то, что это событие было совершено именно армянскими дашнаками, нашло свое официальное подтверждение.

Кроме того, полиция заявила, что против армянских преступников, совершивших эти зверства, будет возбуждено дело не только по статье причинение вреда здоровью, но и по более тяжкой статье преступления, совершенного на почве ненависти".

Отмечается, что задержан один армянин и проводятся меры по поимке остальных, участвовавших в провокациях против азербайджанцев.