ASALA подключается к армянским акциям по всему миру

К антиазербайджанским провокациям по всему миру подключается террористическая организация ASALA - причем по личному указанию Никола Пашиняна.

ASALA - это террористическая группировка, которую спецслужбы множества стран мира единолично характеризуют как одну из самых радикальных и жестоких. На их счету - десятки заказных убийств, покушений и терактов. И наряду с разветвленной террористической сетью, эта организация обладает не менее разветвленной финансовой структурой. Деньги на их деятельность собираются по всему миру - и идут на подкупы, нанимание киллеров, финансирование подрывной деятельности, организацию похищений и заказных убийств.



Как стало известно Day.Az, армянский премьер Никол Пашинян лично санкционировал привлечение ASALA к антиазербайджанским акциям и провокациям по всему миру - от США до стран Европы.



Больше того, ASALA уже успела засветиться на антиазербайджанской провокации в Нидерландах.Если обратить внимание на фото, выставленное в соцсетях азербайджанским пользователем, можно увидеть, что на одном из армянских "мирных демонстрантов" футболка с надписью ASALA.

Вот он, этот "мирный" радикал:





Учитывая, что большинство своих преступлений армянские террористы совершили на территории европейских государств, к этому факту стоит отнестись серьезно. Не исключено, что завтра армянство под флагом ASALA вздумает расправляться с выступающими против армянской оккупации деятелями азербайджанской диаспоры или поддерживающими Баку европейскими политиками и журналистами. Такое уже было в истории, и сегодня у армянского национализма те же методы.