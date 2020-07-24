Элин Сулейманов обратился к гражданам Азербайджана в связи с угрозой со стороны армянских радикалов в США

23 июля по инициативе и приглашению действующего в США Конгресса азербайджанских общин (Congress of Azerbaijani Societies of America - CASA) состоялась видеовстреча посла Азербайджана в США Элина Сулейманова с членами многочисленных общин, проживающих в различных штатах США, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Сеть CASA как независимая сеть и сетевая платформа волонтеров, была создана по инициативе и при сотрудничестве наших соотечественников, проживающих в Техасе, Массачусетсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии и Флориде.

Участники встречи почтили минутой молчания память азербайджанских военнослужащих и мирного жителя, погибших во время боев в Товузском направлении азербайджано-армянской границы.

Посол Элин Сулейманов оценил инициативу членов общины, отметил, что в последние дни проживающие в США азербайджанцы оказались в трудной ситуации, также целесообразность совместного решения актуальных вопросов членами общины.

Посол рассказал о сотрудничестве Азербайджана с Конгрессом США и другими госструктурами, выразил глубокую признательность членам общины за поддержку и вклад в двусторонние отношения между двумя государствами.

Дипломат призвал азербайджанские общины быть более активными с учетом провокаций, которые совершает армянское лобби против Азербайджана.

Затем он рассказал об участии общин в акциях, проводимых в Штатах против агрессии Армении, поблагодарил наших соотечественников и граждан, которые провели акцию перед посольством в Вашингтоне, поддержав таким образом Азербайджан, его трехцветный флаг, Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Посол отметил, что сдержанное и культурное поведение наших граждан и соотечественников во время акций протеста может послужить примером для других, и оно не идет ни в какое сравнение с крайне агрессивным и диким поведением армян.

Дипломат также с сожалением напомнил об инцидентах в ходе акций в Лос-Анджелесе, проинформировал о пострадавших, отметил, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева им будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.

Отметив существующую угрозу со стороны армянских радикальных групп для граждан Азербайджана, в том числе, дипломатических миссий в США, посол призвал соотечественников быть осмотрительными и соблюдать меры предосторожности.

Он сказал, что понимает и разделяет тревогу членов общины и их справедливый гнев, но в то же время призвал не поддаваться на провокации армянских радикалов, быть сдержанными и хладнокровными, демонстрировать единство.

В ходе дискуссии, которая шла более двух часов, было затронуто множество тем.