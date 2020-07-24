Названы члены ПНФА, попытавшиеся совершить провокацию в ходе акции в поддержку армии в Баку

В отношении еще одной группы лиц, которые грубо нарушили общественный порядок в ночь с 14 на 15 в Баку, избрана мера пресечения заключение под стражу.

Как сообщает Day.Az, в ходе проведенного следствия было установлено, что лица, которые сыграв на патриотических чувствах людей, напали на здание парламента, являются членами ПНФА и радикальных религиозных организаций.

Установлены личности и привлечена к ответственности еще одна группа нарушителей, среди которых члены президиума ПНФА Асиф Юсифли, Бахтияр Иманов, члены ПНФА Исмаил Гасанов, Рамид Нагиев, Шамси Рагимли, Махаббат Нагиев и Аяз Магеррамов. Эти лица задержаны в связи с насильственными действиями, совершенными ими во время провокации.

Также среди задержанных имеются сторонники радикального религиозного движения "Мусульманское единство" - Эльчин Мамедов, Камил Махмудов, Эмин Гусейнзаде и Турал Велиев, которые озвучивали религиозные и антиправительственные лозунги. ПНФА привлекла к совершению провокации даже своих членов, которые являются активными больными коронавирусом - это Вугар Велиев, Ниджат Ализаде, Ниджат Ибрагим и Мирмехди Ибрагимов.