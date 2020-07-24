Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к международным организациям

Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям, сообщает Day.Az.

В обращении сказано: "Мы, руководители религиозных конфессий в Азербайджане, осуждаем военную провокацию, совершенную 12 июля вооруженными силами Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, постоянные обстрелы мирного населения, населенных пунктов, храмов, и призываем мировое сообщество, религиозных лидеров и международные организации не оставаться безучастными к этому событию, продемонстрировав соответствующую позицию. Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и призываем международные организации, в том числе ООН, Минскую группу ОБСЕ, объединить усилия для выражения адекватной реакции на преступления против гражданских лиц".

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