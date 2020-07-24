Арчил Талаквадзе: В отношениях Грузии с Азербайджаном не может быть никаких проблем

"Сохранение отношений со странами, которые являются стратегическими партнерами, является приоритетным направлением для правительства Грузии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя сообщения о перевозке оружия и боеприпасов из Сербии в Армению через территорию Грузии.

Председатель парламента отметил, что распространяемая в связи с этим информация необоснованна: "Это версия одного из СМИ, которая не имеет под собой оснований. У нас хорошие отношения с соседями, стратегическими партнерами, и, конечно же, обеспечение продолжения этих связей будет для нас приоритетом и в будущем. Эта информация не имеет никаких оснований, и я заверяю вас, что в отношениях Грузии с Азербайджаном не может быть никаких проблем".